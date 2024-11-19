Песков: Россия считает, что у БРИКС светлое будущее

Россия считает светлым потенциальное будущее БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече с главными редакторами СМИ Индии, передает РИА Новости.

«Мы действительно считаем потенциальное будущее БРИКС очень, очень светлым», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, лучшее доказательство этому — интерес многих государств, которые обращаются к объединению с желанием «стать частью процесса».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал, что Таиланд, Малайзия и Индонезия стали партнерами БРИКС.