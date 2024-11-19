Комитет ГД поддержал законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев в Telegram-канале.

"Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов", - отметил Пискарев.

Речь идет об инициативе, которую ранее в ноябре внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Ранее он сообщал, что Дума намерена рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании в среду, 20 ноября. Согласно документу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений "в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации".

Законопроект устанавливает, что на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Как подчеркивал ранее Володин, "распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента".

Согласно документу правительство РФ сможет устанавливать случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов по обязательствам иностранных агентов, а также порядок списания таких средств. В частности, списание средств со спецсчетов иноагентов "допускается по решению суда о взыскании этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы" РФ, а также "в иных случаях, установленных правительством Российской Федерации".

Как отметил Пискарев, "за последние три года в реестр иноагентов включены 124 сотрудника антироссийских пропагандистских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, льющих грязь на свою страну, 51 политический и 25 общественных деятелей, 25 блогеров".