Владимир Зеленский представил очередной «план», на этот раз «стойкости». А следующим может оказаться «план капкан» или «план дурман», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сегодня Владимир Зеленский представил в Верховной Раде новый план действий для Украины. По данным депутатов, документ включает в себя десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие», «деньги» и «энергетику».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что это уже не первый план, который представляет Владимир Зеленский.

«План мира был. План победы был. План стойкости был. Вы ознакомились с основными пунктами программы Зеленского по уничтожению украинского народа», - написала она.

Также дипломат задалась вопросами, каким будет следующий план украинских властей - «капкан или дурман» – и верит ли еще кто-то Владимиру Зеленскому.

Напомним, что свой «план победы» Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины 16 октября. План предполагал приглашение Украины в НАТО еще до завершения конфликта, продолжение атак по территории России, размещение на Украине неядерных средств сдерживания, усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.

А ранее Зеленский в ходе выступления на Совете безопасности ООН заявил, что Москву необходимо «принудить к миру», и высказался за использование его «формулы мира» для решения конфликта.