Из новейшего оружия, находящегося в распоряжении России, можно составить весьма внушительный арсенал, который можно применить против НАТО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, одни лишь гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» могут нанести огромный урон при массовом применении.

Мне не известно, был ли задействован в зоне СВО лазер «Пересвет», между тем, он уже есть на вооружении российской армии. И крайне аккуратно и точечно летают наши баллистические ракеты, а их у России довольно впечатляющий запас — поверьте, есть что усилить, — подчеркнул депутат.

Однако, по мнению Журавлева, Вооруженным силам России следует скорректировать не типы применяемого вооружения, а цели, по которым ими наносятся удары. Парламентарий напомнил, что ни разу не были поражены ни офис президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице, ни здание Верховной рады, ни Генштаб ВСУ.