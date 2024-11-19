В Кремле анонсировали зарубежный визит Путина

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить с визитом Индию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как уточнил официальный представитель Кремля, Москва и Нью-Дели начнут подготовку поездки. По его словам, пока еще точные даты предстоящего визита главы РФ не определены, однако страна ждет с нетерпением этих контактов.

«Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого», - подчеркнул Песков.

Российская сторона придает этому моменту очень большое значение, добавил пресс-секретарь президента.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Это была первая его поездка после третьего вступления в должность премьер-министра.