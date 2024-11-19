Захарова высмеяла очередной «план» Зеленского

У украинского лидера Владимира Зеленского было уже три "плана", следующим может оказаться "план капкан" или "план дурман". Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"План мира был. План победы был. План стойкости был. Вы ознакомились с основными пунктами программы Зеленского по уничтожению украинского народа", - отметила она.

Захарова иронично заметила, что следующим "планом" Зеленского может оказаться "план капкан" или "план дурман".

19 ноября Зеленский представил в Раде свой "план стойкости" для Украины. План состоит из 10 пунктов: "единство", "фронт", "оружие", "деньги", "энергетика", "безопасность", "сообщества", "человеческий капитал", "культурный суверенитет" и "политика героев".

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В документе также содержится тезис, что выборы на Украине пройдут только "после победы". Зеленский также озвучил необходимость смены подходов к управлению в армии. Так, в стране должен будет действовать военный омбудсмен, а Минобороны и командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

Кроме того, ожидается появление "паспортов устойчивости регионов" к концу 2024 года, а в следующем — "паспорта генерации".

Украинский лидер также анонсировал модернизацию стандартов укрытий и заявил о необходимости оснастить все школы и другие государственные постройки рамками металлоискателей на входе.