Путин рассказал, благодаря чему Россия одержит победу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря своему народу Россия выйдет победительницей из непростого периода. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Во вторник, 19 ноября, Путин встретился с лидером партии «Новые люди», депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым. Депутат отметил, что сейчас Дума работает над принятием «бюджета победы». Он заявил, что новый бюджет можно назвать победным как в военном смысле, так и в технологическом.
«Я хочу сказать, что в это непростое время мы - партия, наши активисты, сторонники - уверены, что мы, конечно, выйдем с победой из этого непростого времени, в том числе благодаря Вам, Вашей работе», - сказал Нечаев. «Благодаря народу России», - отметил Путин.