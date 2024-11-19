В СФ поддержали кандидатуру Максима Жука на пост прокурора Москвы

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров четырех российских регионов, включая Москву, и двух транспортных прокуратур.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству и региональной политике, а также по экономической политике провели совместное заседание, на котором была поддержана кандидатура Максима Жука на должность прокурора Москвы. Согласно интернет-порталу органов прокуратуры, с 30 января 2024 года он занимал пост прокурора Тверской области, до этого был прокурором Севастополя. В органах прокуратуры служит с 1998 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет несколько ведомственных наград.

Кандидатура Южного транспортного прокурора, государственного советника юстиции 2 класса Геннадия Крука поддержана для назначения на должность Московского межрегионального транспортного прокурора. Крук родился в 1976 году в городе Магдебурге Германской Демократической Республики. В 1998 году окончил Амурский государственный университет. С 1995 году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал помощником прокурора, следователем по особо важным делам, первым заместителем прокурора и транспортным прокурором. На пост Южного транспортного прокурора поддержана кандидатура первого заместителя Дальневосточного транспортного прокурора Сергея Сафинова. Старший советник юстиции служит в органах прокуратуры с 1998 года, награжден грамотой Генерального прокурора России, а также несколькими ведомственными наградами.

Также в результате проведенных консультаций сенаторы поддержали кандидатуру первого заместителя прокурора Красноярского края Виталия Степанова на должность прокурора Хабаровского края, кандидатуру первого заместителя прокурора Оренбургской области, старшего советника юстиции Павла Хлебковича - на должность прокурора Тверской области и заместителя прокурора Тверской области, старшего советника юстиции Климента Юрздицкого - на должность прокурора Ярославской области.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании 20 ноября. В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.