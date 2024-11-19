Зюганов назвал обновление ядерной доктрины РФ ответом на «нахальство»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал обновление ядерной доктрины России, назвав это ответом на поведение западных стран. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

Сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых может использоваться ядерное оружие.

По словам Зюганова, Россия была вынуждена изменить ядерную доктрину в ответ на «нахальное» поведение стран Запада. И сейчас одного удара российским ядерным оружием «хватит и Англии, и Франции, вместе взятым».

«Надо им показать, что будет. Если залп будет в Ламанше, то Англия искупается в холодной воде», - заметил глава КПРФ.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что ядерная доктрина России была обновлена, чтобы привести ее в соответствие с нынешней обстановкой. Однако Россия продолжает рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой.