Сенатор рассказал, на что направлена ядерная доктрина России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил в беседе с RT, что в обновлённой ядерной доктрине России содержатся положения, каким образом страна будет обеспечивать ядерное сдерживание тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.

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«Меняется мир, меняется поведение разных участников международного сообщества, в том числе мы видим негативные тенденции в тех, кого принято называть коллективным Западом. И в этой связи вот уже теперь опубликованный и утверждённый указом президента 19 ноября документ отвечает на многие эти вопросы конкретно. Здесь на бумагу положено уже как, каким образом наше государство будет обеспечивать ядерное сдерживание тех, кто хочет развязать агрессию против Российской Федерации либо её союзников», — подчеркнул парламентарий.

То есть, по его словам, в любом случае этот документ направлен на сдерживание агрессии, и это сдерживание при необходимости будет обеспечиваться всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие.

«Я уверен, что вот эти положения будут в ближайшее время внимательно изучаться в недружественных государствах, особенно в тех, кто имеет также своё ядерное оружие, и очень хотелось бы, чтобы они сделали из этого надлежащие выводы, что с огнём играть не надо. Это может привести к трагическим последствиям», — заключил сенатор.

Ранее политический советник, политический психолог Сергей Маркелов в беседе с RT назвал изменения в ядерной доктрине России адаптацией к опыту, полученному в вооружённых конфликтах.