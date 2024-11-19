В Думе заявили, что Байден «утащит с собой в гроб» много людей

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что своим решением по ATACMS уходящий в отставку президент США Джо Байден «утащит за собой в гроб много людей». Об этом депутат рассказал Telegram-каналу SHOT.

Ранее СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении.

«Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой еще много-много-много людей. Но это их проблемы и их выбор», - так эти новости прокомментировал Картаполов.

По его словам, в России знают, что «должны делать» в ответ. Картаполов напомнил, что президент РФ Владимир Путин называл удары западным оружием вглубь России прямым участием НАТО в конфликте.