В Комитете Совфеда поддержали создание единого реестра домашних животных

Сенаторы на заседании Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 19 ноября поддержали законопроект о создании в России единого реестра домашних животных.

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С предложением создать реестр домашних животных выступили парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их мнению, такая база позволит решить множество задач. Например, поиск потерявшегося питомца в любом уголке страны, оперативное получение информации об их прививках и перенесенных заболеваниях, а также привлечение к ответственности хозяина агрессивного животного.

Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова отметила, что это также может предотвратить увеличение количества бездомных животных. «Наиболее социально значимыми являются проблемы, связанные с регулированием численности безнадзорных животных, в основном собак, в том числе потерявшихся или брошенных владельцами», — сказала сенатор.

Создание единой базы будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, а также позволит снизить возникающую социальную напряженность, заключила Епифанова.