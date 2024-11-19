Зюганов заявил о необходимости максимально использовать солнечную энергию

Необходимо максимально использовать солнечную энергию, считает лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Такое мнение он высказал на пресс-подходе перед пленарным заседанием.

Есть уникальные решения максимально использовать солнечную энергию. Чтобы обогреть нашу планету и все предприятия работали успешно, заряжались телефоны и светились телеэкраны, всего надо 0,01 энергии солнечной, которую можно аккумулировать на низком Космосе и передать в систему передачи, отработанную уже на Землю, сказал парламентарий.

В то же время он отметил, что в эту инициативу нужно вкладывать ресурсы, денежные средства и «мозги».