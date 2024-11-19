В Кремле раскрыли условия для мирного диалога с США

Готовность избранного президента США Дональда Трампа прислушаться к России и ее интересам является условием начала мирного диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если он попробует способствовать достижению мира, если он покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира», — рассказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание, что на протяжении всей предвыборной кампании Трамп говорил именно о мире, а не о конфронтации с Россией.

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Ранее Песков заявил, что действия будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа трудно предсказать на данный момент. Он подчеркнул, что действия 47-го президента могут какими угодно.