Песков: ВС России тщательно отслеживают ситуацию с ракетами ATACMS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные следят за ситуацией на фоне сообщений о планах Киева применить ракеты ATACMS.

«Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией», — сообщил Песков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что применение ракет НАТО против России можно рассматривать как нападение альянса на страну.

Между тем сенатор США Рэнд Пол отметил, что разрешение Вашингтона ВСУ наносить удары вглубь России американскими ракетами не соответствует Конституции США.