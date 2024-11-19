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В Кремле высказались о будущем политики Трампа

Действия будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа трудно предсказать на данный момент. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле высказались о будущем политики Трампа
© Lenta.ru
«Мы не знаем, какие именно действия собирается предпринимать администрация избранного президента Трампа. Я думаю, пока это крайне непредсказуемо», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что готовность Трампа прислушаться к России и ее интересам является условием начала мирного диалога. При этом Песков обратил внимание, что на протяжении всей предвыборной кампании республиканец говорил именно о мире, а не о конфронтации с Москвой.

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