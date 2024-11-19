Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которым 15 ноября провел телефонный разговор президент РФ Владимир Путин, пытался "отстранить" избранного президента США Дональда Трампа от участия в возможном урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда.

"Я считаю, что это (разговор с Владимиром Путиным - прим. ТАСС) была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность [президента США]", - заявил польский лидер в интервью агентству Bloomberg.

Как отметило издание, Дуда "обвинил Шольца в попытке отстранить Трампа от переговоров о будущем Украины в надежде оживить отношения Германии с Россией".

Президент Польши также выразил разочарование действиями канцлера в октябре, когда глава германского кабмина не пригласил Владимира Зеленского на встречу Великобритании, США, Франции и ФРГ по Украине. По словам Дуды, он "испытал шок" из-за отказа Шольца "предоставить Зеленскому место на переговорах", хотя встреча глав государств в Берлине так и не состоялась.

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября. По информации журнала Der Spiegel, ведомство канцлера ФРГ неделями занималось подготовкой разговора. В ходе беседы российский лидер констатировал деградацию отношений РФ и ФРГ вследствие курса Берлина.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны. Однако позже Владимир Путин отмечал, что противники РФ могут пойти на переговоры из-за провала провокации ВСУ.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.