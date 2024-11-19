Песков: РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии

Обновленные Основы госполитики в области ядерного сдерживания дают возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разъясняя новые положения документа.

"Речь там (в обновленной ядерной доктрине - Прим. "РГ") идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Республики Беларусь как государства - участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету и/или их территориальной целостности", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли считаться поводом для ядерного ответа использование Киевом западных неядерных ракет.

Песков добавил, что в ядерной доктрине в том числе говорится и о подобных ситуациях.

В целом представитель Кремля подчеркнул, что ядерное сдерживание направлено на то, чтобы противники понимали неотвратимость возмездия в случае агрессии против РФ и ее союзников.