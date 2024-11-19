В Кремле прокомментировали подписание Путиным обновленной ядерной доктрины

Ядерная доктрина России была обновлена, чтобы привести ее в соответствие с нынешней обстановкой. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Сегодня президент России Владимир Путин утвердил новую версию основ государственной политики в области ядерного сдерживания. В обновленной версии была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых может использоваться ядерное оружие.

«Почему это потребовалось? Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой – это первое. Второе – Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой», - пояснил Дмитрий Песков.

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

При этом в Кремле подчеркнули, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету и суверенитету Белоруссии, пишет РБК.

Однако, по словам Пескова, Москва всегда занимает ответственную позицию и предпринимает усилия для недопущения обострения межгосотношений, отмечает ТАСС.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин предложил рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение.