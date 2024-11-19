Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

В тексте говорится, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. При этом применение ядерного оружия для защиты суверенитета страны значится в указе как крайняя и вынужденная мера.

В обновленной версии была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз для нейтрализации которых нужно такое оружие.

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«Агрессия против РФ или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», — говорится в тексте.

Кроме того, ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

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Предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.