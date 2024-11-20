Депутат Шеремет назвал угрозы Зеленского в адрес России абсурдом

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом слова Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру.

Так он прокомментировал сделанное ранее украинским политиком заявление о том, что РФ якобы необходимо принудить силой к "справедливому миру".

По словам Шеремета, удивляет сама формулировка о принуждении России к миру. "Бравадные речи" Зеленского абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений, отметил депутат.

"Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес РФ, озвучивая нереалистичные планы", - цитирует его РИА Новости.

Шеремет добавил, что Зеленский - военный преступник и террорист, который обязательно ответит за все свои деяния.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал в ходе дискуссии на пленарной сессии "Валдая", что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, но исходя из реалий сегодняшнего дня.