Хинштейн призвал проверить угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста

В Тобольске во время поездки «таксист с ваххабитской бородкой» приставил пистолет к голове ветерану специальной военной операции (СВО) и угрожал выстрелить. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Что мне мешает здесь тебя *****? Я по контракту ***** тех, кто был в Сирии и на СВО», — привел парламентарий слова таксиста с угрозами.

Депутат призвал проверить гражданство этого водителя такси, а также уточнить наличие у него разрешения на хранение оружия. Хинштейн заявил, что в этом происшествии усматривается статья 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, он подчеркнул, что необходимо выяснить, с кем таксист «заключает контракты на устранение тех, кто был в Сирии и на СВО». Депутат выразил надежду, что правоохранители найдут злоумышленника, а уголовное дело не заставит себя ждать.