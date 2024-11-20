Западные политики продолжают пытаться использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России.

С таким заявлением, говоря о разрешении ударов по территории России дальнобойным оружием, выступил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», — отметил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон приветствовал сообщения о разрешении США Украине наносить дальнобойные удары по территории России американской дальнобойной системой ATACMS.

Также стало известно, что нынешний американский президент Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что действующий лидер США Джо Байден за два месяца до окончания президентских полномочий разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием по России.