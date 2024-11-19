Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что одной из главных ошибок Украины стало решение последовать совету Британии и не заключать соглашение с РФ в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, Лондон подтолкнул Киев к «неминуемому разгрому». Также российский дипломат заявил, что Лондон «ностальгирует по утерянному мировому господству», поэтому применяет шантаж и санкции против неугодных государств.

«Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям Вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники», - обратился Небензя к представителям Британии в ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону, что Россия и Украина могли подписать мирный договор еще в 2022 году, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение. Глава украинских переговорщиков уже поставил свою подпись на документе, но после совета Джонсона Киев изменил свою позицию.

«Погибнет еще больше»: Украине предрекли плачевные итоги конфликта

Путин рассказал со ссылкой на украинских чиновников, что Джонсон приехал и отговорил их от соглашения, пообещав, что Запад даст Киеву все необходимое. Как писали СМИ, ключевые положения стамбульских договоренностей заключались в том, что Украина не вступит в НАТО и обязуется быть нейтральным государством вне военных блоков.

При этом Украина по-прежнему смогла бы добиваться членства в ЕС, а территориальные вопросы решались бы на последующих встречах властей двух стран. Гарантами сделки должны были стать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия.