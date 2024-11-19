Мишустин поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их труду страна обладает выдающимся интеллектуальным потенциалом.

"Каждый из вас обладает искусством преподавания, эрудицией, особым мастерством. Вы не только передаете фундаментальные знания и опыт студентам, но и воспитываете в них стремление к познанию и непрерывному обучению, побуждаете к исследованиям, помогаете делать первые шаги в научной деятельности, самореализовываться. Учите, что освоение будущей профессии - это огромный труд. Благодаря вам Россия обладает выдающимся интеллектуальным потенциалом. Успехи ваших студентов - награда за терпение и душевную щедрость", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что в условиях современных вызовов и трансформации отечественной экономики серьезно возрастает потребность в подготовке кадров нового формата, обладающих необходимыми компетенциями, способных осуществлять преобразования в разных сферах, обеспечивать конкурентоспособность отечественных технологий, а также совершать открытия.

Премьер отметил, что педагогические коллективы российских вузов успешно решают задачи, которые стоят перед системой высшего образования. Они также повышают качество подготовки, используют передовые методики, вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и образования, а также способствуют достижению экономического и технологического суверенитета страны.