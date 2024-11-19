Захарова предупредила о радикальных последствиях ударов ВСУ дальнобоем

Российская сторона «адекватно и ощутимо» ответит на нападение украинской стороны с использованием западного дальнобойного вооружения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, это радикально изменит суть конфликта.

Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым, — пояснила Захарова.

The New York Times 17 ноября со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Вооруженными силами Украины дальнобойного оружия для ударов по России. Речь идет о ракетах ATACMS американского производства. Также французские издания сообщали, что власти Франции и Великобритании разрешили ВСУ применять дальнобойное вооружение для ударов по российской территории. Однако газета Le Figaro позже удалила соответствующий материал.

США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не оставит без ответа решение США по дальнобойным ударам вглубь России в случае его принятия. По его словам, позицию Кремля ранее четко сформулировал российский лидер Владимир Путин.