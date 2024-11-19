Глава МИД Японии ушел от комментариев о возможности введения санкций против РФ

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая уклонился от комментариев по поводу возможности введения новых санкций в отношении России и КНДР в связи с якобы их военными связями и ушел от оценки сообщений о том, что США разрешили наносить удары вглубь территории РФ американскими ракетами ATACMS.

"Мне хотелось бы воздержаться от высказываний на основе предположений и спекуляций, - сказал глава МИД на пресс-конференции в Токио. - Вместе с тем мы намерены тщательно следить за развитием ситуации, связанной с этими вопросами. Мы намерены также провести детальную дискуссию на такие темы в рамках Большой семерки и на основе тесного сотрудничества с мировым сообществом".

Министр повторил при этом утверждения о поставках оружия, боеприпасов и отправке военных из КНДР в РФ, которые неоднократно опровергались российской стороной. Он также указал, что ситуация на Украине может оказывать негативное воздействие на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что Токио планирует ужесточить санкции против РФ и КНДР, поскольку считает, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна якобы оказывает влияние на безопасность в Европе и Азии и "нарушает международное право".