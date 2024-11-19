В России придумали 10 незамедлительных мер по мигрантам
Депутаты Госдумы предложили правительству комплекс мер для совершенствования миграционной политики, следует из опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Проект, разработанный комитетом по контролю и вице-спикером Ириной Яровой, включает 10 пунктов. Парламентарии предлагают рассмотреть его 20 ноября.
Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконной миграции относится к одному из приоритетных направлений деятельности Государственной думы, — сказано в проекте.
В первую очередь парламентарии предлагают пересмотреть вопрос о владении мигрантами русского языка в зависимости от выполняемой мигрантом работы. Для иностранных граждан, получающих патент, могут ввести устный экзамен, а в него добавить вопрос о целях приезда в Россию. Более того, депутаты указали на необходимость видеозаписи тестирования.
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В Госдуме также отметили, что важно запретить коммерческим фирмам проводить экзамены и создать закрытый перечень госучреждений, которым позволят заниматься этим. Все затраты за проведение тестирования предлагается включить в его стоимость.
Депутаты также предложили установить трехдневный срок для внесения данных о сертиффикатов для мигрантов. Их будут вносить в реестр сведений об образовательных документах, а ведомства должны будут оперативно обмениваться ими. Критерии к экзаменам будет обновлять Рособрнадзор.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о введении единого документа, удостоверяющего личность иностранца на территории России, под названием «Мигрант ID». Цифровые профили нужны, чтобы контролировать каждый шаг мигрантов внутри страны — от места жительства до денежных переводов.