Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Представители Запада, не сумев «устроить цирк» с организацией совместного снимка на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, предпочли не появляться на нем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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«У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой. Также на фото не было канадца и итальянки», - заявила она.

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«Раньше западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова», - указала дипломат.

Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 из-за логистических проблем, а не потому что он якобы хотел избежать встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.