В ГД призвали признавать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается признавать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения. Текст документа, направленного на отзыв в правительство России, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 4.3 КоАП новым пунктом, согласно которому отягчающим административное правонарушение обстоятельством будет признаваться совершение правонарушения лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, что, безусловно, позволит при принятии решений о привлечении к административной ответственности устанавливать более высокую меру наказания", - говорится в пояснительной записке.

Как утверждают авторы законопроекта, нелегальное нахождение на территории РФ свидетельствует о "заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица, что уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения правонарушения".

"Большинство наших граждан сталкиваются с поведением мигрантов, которые нарушают Кодекс РФ об административных правонарушениях: шумят, оскорбляют, мусорят. И в таком случае неважно, легально или нет мигрант в России, наказание будет одинаковое", - отметил ТАСС Слуцкий.

"Поэтому мы подготовили законопроект, чтобы было понятно: с нелегалами церемониться в нашей стране не будут. Любое правонарушение будет караться максимально сурово. Не только уголовное, но и административное тоже. Тот факт, что человек посмел пробраться через границу, уже ставит его в положение преступника", - сказал лидер ЛДПР.