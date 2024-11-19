Захарова указала на неистребимую тягу к гетто у Германии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неистребимую тягу к гетто у Германии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала слова начальника полиции Берлина Барбары Селвик, посоветовавшей евреям и лицам нетрадиционной ориентации избегать мест в городе, где живут «люди арабского происхождения», «симпатизирующие террористическим группировкам».
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«На остальных, видимо, берлинской полиции наплевать, как и в целом на безопасность германской столицы», — отметила Захарова.
Дипломат также добавила, что, исходя из слов Селвик, полиция Берлина осведомлена о наличии в городе «компактного проживания "террористических группировок" и уверена, что берлинцы знают их точную локацию, поэтому смогут благополучно обходить нехорошие места».
«Проходят столетия, меняются технологии, «развитая Европа» переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима», — заключила Захарова.