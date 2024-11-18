Москва передала Международному суду ООН материалы, свидетельствующие о совершении Украиной геноцида в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

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В дипведомстве отметили, что соответствующие документы МИД направил 18 ноября в 20:00 по московскому времени. Это было сделано в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного Украиной в феврале 2022 года с целью обвинить Россию в «злоупотреблении» Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и остановить специальную военную операцию.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия продолжит «прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса».

Общественное движение «Другая Украина» требует привлечь к уголовной ответственности нынешнее руководство страны как незаконно захватившее власть и угрожающее миру. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук. По его словам режим украинского лидера Владимира Зеленского осуществляет геноцид украинского народа, попирая права и свободы граждан, тем самым он уничтожил украинскую государственность и суверенитет.