Лавров поддержал идею Бразилии по созданию альянса по борьбе с голодом

Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20 поддержал инициативу Бразилии по созданию Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она указала, что Лавров выступил на саммите G20 в Рио-де-Жанейро на пленарном заседании, которое было посвящено борьбе с бедностью и голодом.

«Глава МИД поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран, отметил значительный вклад объединения БРИКС в решение проблем глобального развития, что нашло отражение в итогах Казанского саммита БРИКС», — добавила Захарова.

Кроме того, по ее словам, Лавров привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, которые затрудняют налаживанию подлинно равноправного международного сотрудничества.