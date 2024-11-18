Ответ Москвы на удары западными ракетами по территории России будет адекватным и ощутимым, предупредила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что президент США Джо Байден якобы разрешил наносить американскими ракетами ATACMS удары вглубь территории России.

Представитель ведомства заметила, что пока неизвестен источник вбросов о разрешении наносить удары.

«Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – «нанести Москве стратегическое поражение», — разъяснила Захарова.

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Кроме того, пояснила дипломат, никакое «чудо-оружие», на которое «молятся» Владимир Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО.

Президент России Владимир Путин ранее четко заявил, что использование Киевом дальнобойных ракет будет означать прямое участие США и сателлитов в боевых действиях и изменит суть конфликта, напомнила Захарова.