Возможное разрешение Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России может привести к новым жертвам, а также усложнить будущие переговоры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Разрешение на использование Storm Shadow, которые могут запускать с американских истребителей F-16, — это уже дальнейшая эскалация напряженности. И те люди, которые принимают подобные решения, видимо невнимательно прочитали нашу новую ядерную доктрину», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что удары Storm Shadow не помогут в урегулировании конфликта, а только помешают будущим переговорам и приведут к новым людским жертвам.

«На совести таких политиков будут лежать тысячи жертв среди ни в чем не повинных людей», — заключил политик.

США разрешили применение Storm Shadow для ударов вглубь России

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.