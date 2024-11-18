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Депутат не увидел грубости в своем призыве рожать, пока "рожалка работает"

Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что не планировал никого оскорблять призывом "рожать, пока рожалка работает". Об этом сообщает телеканал "360".

Депутат прокомментировал свои слова про "рожалку"
© m24.ru
"А в чем грубость? Послушайте внимательно, речь идет о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид – все это, может быть, рожалка", – сказал он в беседе с телеканалом.

Тем, кто увидел в его словах что-то обидное, он посоветовал пройти курс анатомии. Также он высказался против абортов, призвав не прикасаться к тому, что "должно родить".

"Промысел Господень на Земле не надо предотвращать. Пока работает рожалка – функции детородные – наслаждайтесь, плодитесь и размножайтесь", – сказал депутат.

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Ранее глава Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матки, чтобы повысить в стране рождаемость. Кроме того, политик призывал ограничить доступ к женскому высшему образованию. Это, по его задумке, должно подтолкнуть женщин больше рожать. В итоге Хякуту обвинили в антиутопии и женоненавистничестве, из-за чего ему пришлось извиняться.

Политика
Александр Ильтяков
Консервативная партия
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Япония