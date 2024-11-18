Депутат прокомментировал свои слова про "рожалку"

Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что не планировал никого оскорблять призывом "рожать, пока рожалка работает". Об этом сообщает телеканал "360".

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"А в чем грубость? Послушайте внимательно, речь идет о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид – все это, может быть, рожалка", – сказал он в беседе с телеканалом.

Тем, кто увидел в его словах что-то обидное, он посоветовал пройти курс анатомии. Также он высказался против абортов, призвав не прикасаться к тому, что "должно родить".

"Промысел Господень на Земле не надо предотвращать. Пока работает рожалка – функции детородные – наслаждайтесь, плодитесь и размножайтесь", – сказал депутат.

Депутат Милонов: призыв рожать, пока работает рожалка, является не самым удачным

Ранее глава Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матки, чтобы повысить в стране рождаемость. Кроме того, политик призывал ограничить доступ к женскому высшему образованию. Это, по его задумке, должно подтолкнуть женщин больше рожать. В итоге Хякуту обвинили в антиутопии и женоненавистничестве, из-за чего ему пришлось извиняться.