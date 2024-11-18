Путин пригласил Додика в Москву

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик получил от президента России Владимира Путина приглашение посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.

Об этом Додик сообщил в X, опубликовав текст телеграммы.

"Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Эта важнейшая дата символизирует окончание самой страшной войны в истории человечества", - говорится в приглашении.

Российский лидер отдельно выразил уверенность в том, что "сохранение памяти о Великой Победе будет укреплять общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и наращивать конструктивное взаимодействие в целях обеспечения мира и безопасности на планете".

"Буду искренне рад видеть Вас в Москве", - заключил Путин.

Президент Республики Сербской Милорад Додик в свою очередь подчеркнул, что "польщен и благодарен за приглашение".

По информации сербских СМИ, приглашение от российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне также получил сербский лидер Александар Вучич. Ранее глава балканской республики заявлял о том, что для него "будет большая честь присутствовать на 80-й годовщине".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году.