Путин утвердил особенности службы по мобилизации для росгвардейцев

Росгвардейцы, направленные на службу по мобилизации в войска нацгвардии, могут быть назначены на вакантные должности согласно штатному расписанию без их согласия. Такой указ президента Владимира Путина опубликован 18 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом, согласно документу, росгвардейцы, имеющие спецзвания полиции после службы на должностях высшего, старшего и среднего начальствующего состава и мобилизованные для службы в войсках национальной гвардии, не могут быть назначены на должности младшего и рядового начальствующего состава.

Также в указе говорится, что мобилизованных на вышестоящую или равнозначную должность можно перевести без их согласия.