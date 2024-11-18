Россия будет вынуждена ответить на применение Украиной западных ракет для ударов вглубь нашей страны. Не исключено использование новых систем вооружения, которые прежде РФ на Украине не применяла.

Об этом 18 ноября на своей странице в соцсетях написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«О решении Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь нашей страны ракетами США. Если это произойдет, то Россия вынуждена будет ответить. Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», — отметил политик.

Председатель Госдумы подчеркнул, что в России осознают, что следующим шагом может быть ответ со стороны США.

«А потом неизбежен наш ответ. Это называется «эскалация». Уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, — все мы смертны — когда-то уйдет из жизни. Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир!», — считает Володин.

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Ранее иностранные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов вглубь территории России, но официального комментария от Белого дома или Пентагона не поступало. Между тем в правительстве ФРГ заявили, что Вашингтон проинформировал Берлин об этом решении.