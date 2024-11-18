Лавров прибыл на площадку саммита G20 в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на площадку саммита Группы двадцати (G20), который проходит в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент ТАСС.

На входе в Музей современного искусства, где скоро начнется саммит, главу российской дипломатии встретил рукопожатием президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров выступит на заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. По ее словам, у министра на полях саммита планируется серия двусторонних переговоров и контактов.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина.