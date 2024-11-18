Соединенные Штаты не будут оспаривать легитимность Дональда Трампа и искать русский след в прошедших американских выборах, поскольку в их интересах сегодня сохранение государства. Об этом «Дума ТВ» заявила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

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По ее словам, несколько лет назад все СМИ США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, при этом по итогам президентской гонки, которая состоялась 5 ноября 2024 года, никто об этом не писал.

«Ни слова, потому что настолько вероятна гражданская война, что «качать» нелегитимность выборов нельзя, — сказала Бутина. — Они всячески пытаются закрепить вопрос, что выборы легитимны, потому что иначе вся Америка полетит к чертям».

Как писала «Парламентская газета», республиканец Дональд Трамп опередил по голосам избирателей кандидата от демократов Камалу Харрис. Он неоднократно заявлял, что поспособствует завершению конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, во время нового президентского срока под контролем Трампа будут сенат и конгресс, что немного развяжет ему руки.