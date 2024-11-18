Песков рассказал, как РФ и Казахстану предотвращать попытки подрыва суверенитета

СМИ России и Казахстана нужно обмениваться опытом противодействия вмешательству во внутреннюю политику двух стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на организованном ТАСС первом Российско-казахстанском медиафоруме.

"Трудно переоценить важность диалога между средствами массовой информации двух стран, - сказал представитель Кремля. - Информационные потоки в наших странах, сами средства массовой информации очень часто становятся объектом работы, которая не направлена на позитив. Работы, которая инициируется извне, и которая, наверное, идет на подрыв суверенитета наших стран, самостоятельности наших стран. Работы, которая связана с попытками оказать влияние на внутреннюю политику наших стран".

Как подчеркнул представитель Кремля, и Россия, и Казахстан имеют уже изрядный опыт противодействия этим попыткам. "И, конечно, обмениваться этим опытом нам представляется очень важным", - добавил Песков.

"Очень важно разговаривать друг с другом и делиться тем опытом, который наработан в плане того, чтобы, с одной стороны, обеспечивать свободу потоков информации, чтобы граждане наших стран имели доступ ко всем источникам, ко всем средствам доставки информации. Но, с другой стороны, делать так, чтобы граждане не становились жертвами подпольной работы недоброжелателей", - сказал он.

Песков также выразил надежду, что мероприятия, подобные Российско-казахстанскому медиафоруму, станут площадками, где РФ и Казахстан смогут доносить друг до друга информацию о достижениях и трудностях, "чтобы при необходимости совместно искать решения тех проблем, которые возникают".

На площадке ТАСС 18-19 ноября проходит встреча руководителей российских и казахстанских СМИ. Согласно решению участников, мероприятие получило название первого Российско-казахстанского медиафорума. Среди тем встречи - развитие двустороннего сотрудничества, вызовы и перспективы для традиционных средств массовой информации, а также влияние на них искусственного интеллекта. Кроме того, участники круглого стола поднимут вопрос подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.