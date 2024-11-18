Путин поручил к зиме сформировать программы модернизации здравоохранения

Программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах должны быть сформированы к декабрю.

Соответствующее поручение по итогам совещания с правительством в середине сентября дал президент РФ Владимир Путин.

Правительство и руководство российских регионов должны до 30 ноября "завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025-2030 годы". В те же сроки кабмин должен "обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование региональных программ", предписывается поручением.

На совещании 16 октября Путин поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, когда будут сформированы региональные программы. Глава Минздрава заявил, что федеральные проекты формируются в индивидуальном порядке с учетом запросов и потребностей каждого региона.