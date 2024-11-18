Пушков увидел опасность для Европы в разрешении ВСУ на удары вглубь РФ

Авантюра с разрешением Украине наносить удары дальнобойными ракетами по объектам в глубине России представляет опасность для безопасности Европы.

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Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Канцлер Шольц явно не хочет втягиваться в крайне опасную с точки зрения безопасности Европы авантюру с ракетами большой дальности для Украины, каковы бы ни были ее конкретные контуры», — пишет сенатор.

По словам Пушкова, лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за бездействие и призывает передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Если его партия победит на парламентских выборах в ФРГ, которые состоятся 23 февраля, Мерц, став канцлером, может разрешить Украине наносить удары вглубь России. Однако, как отмечает Пушков, в этом случае Германия сможет передать ракеты и подготовить их к использованию не раньше лета 2025 года.

18 ноября представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов американским дальнобойным оружием ATACMS вглубь территории России не повлияет на решение Шольца не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.