В Госдуме подготовили проект обращения к кабмину по мигрантам

В Госдуме предлагают обязать сдавать экзамен по русскому в устной форме мигрантов, работающих в сферах, где требуется знание языка. Эти и другие рекомендации содержатся в проекте обращения Госдумы к председателю правительства РФ, который внесен в палату парламента.

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Авторами выступили члены Комитета Госдумы по контролю и зампред палаты Ирина Яровая. Они предлагают системные решения в сфере трудовой миграции. Депутаты напомнили о недавнем принятии пакета законов на тему борьбы с нелегальной миграцией. Для их реализации они просят кабмин выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции.

Кроме того, предложено установить "четкие параметры количества и качества привлекаемых из других государств трудовых ресурсов". Целесообразно также анализировать сведения о профессиональной специализации приехавших иностранных работников.

Важен также переход на полный сбор и обработку биометрических данных иностранных граждан в пунктах пропуска на российской границе.

Следующий блок рекомендаций посвящен проверке мигрантов на знание русского языка. Кабмину предложено проработать вопрос о закреплении уровней владения русским языком иностранными гражданами в зависимости от того, какой трудовой деятельностью они занимаются, и какие профессиональные требования к ним предъявляются. Также нужно предусмотреть проведение устного экзамена по русскому языку для мигрантов, которые работают на основании патентов в сферах, где знание языка обязательно.

Кроме того, в Госдуме считают необходимым определить закрытый перечень госучреждений, уполномоченных принимать экзамены, и мест проведения с учетом потребности каждого региона. Рассмотреть обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину Госдума может уже 20 ноября. Докладчиком по проекту постановления предложено назначить Яровую.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что депутаты готовят проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции.