Вассерман рассказал об ответе РФ на удары дальнобойными ракетами

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что ответ на применение Киевом западных дальнобойных средств по территории РФ будет незамедлительным. Об этом сообщает «МК».

Вассерман напомнил, что по американской традиции уходящего политика называют «хромой уткой». Однако в такой ситуации, по мнению депутата, президент Джо Байден «гадит на американскую политику». Он считает, что решение американского лидера резко затруднит новому президенту Дональду Трампу переговоры, причем не только с Россией.

«Я совершенно уверен, что очень скоро у Йемена появятся какие-то новые и сильнодействующие средства уничтожения боевых кораблей США. Для начала ответ, думаю, будет таким, а дальше посмотрим: образумятся они или нет», — сказал он, говоря о российском ответе на такое нападение.

Вассерман отметил, что уверен в способности российских военных справиться с дальнобойными ракетами врага, но это «недешевое удовольствие». По мнению парламентария, Запад делает ставку на то, что сможет производить ракеты быстрее, чем РФ будет производить средства для их уничтожения, однако он уверен, что эта надежда не оправдается.

США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации заявила, что президент США Джо Байден разрешил использование поставленных Киеву ракет дальнего поражения ATACMS для ударов по территории России. После этого издание Le Figaro сообщило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, но позднее удалило эту информацию из публикации.