Балицкий доложил Путину о строительстве дорог в Запорожской области

Запорожская область в 2024 году уже построила более 200 километров дорог, а также превысила плановые показатели сбора налогов, сообщил глава региона Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Балицкий отметил, что строительство велось исключительно за счет федеральных средств, передает ТАСС.

Глава Запорожской области рассказал и о значительном успехе в налоговой сфере. По его словам, в 2024 году власти перевыполнили план по сбору налогов, установленный правительством России. Балицкий уточнил, что количество налогооблагаемой базы выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом.

«И это не только налог на прибыль, это НДФЛ, это борьба с «конвертами», установка кассовых аппаратов – вся работа, которая сегодня ведется», – подчеркнул он.

Дополнительные доходы бюджета Запорожской области составили более 5 млрд рублей, добавил Балицкий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал переговоры Путина с губернатором Запорожской области.