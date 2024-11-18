Депутат назвал решение Байдена по ударам вглубь РФ способом насолить Трампу

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил в беседе с RT, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России воспринимается как вступление стран НАТО в конфликт, потому что ВСУ не могут таким оружием пользоваться без западной помощи.

«Что касается Байдена, то для него это, скорее всего, изощрённый и, можно сказать, даже безумный способ насолить победившему конкуренту — столкнуть планету к ядерной войне ещё до того, как Трамп вступил в должность», — пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, этот ход ещё и политический.

«Украине теперь точно не получится утверждать, что она проигрывает из-за того, что Запад ей чего-то там не дал. Вот, пожалуйста, любое вооружение, всё, чего пожелаете, а если и после этого дела на фронте будут плохи — тут уж сами виноваты», — рассказал парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT, что демократы в США после поражения решили пойти ва-банк, разрешив Украине бить вглубь России своими ракетами.