Захарова прокомментировала гибель главреда курской газеты при атаке ВСУ

Убийство в Курской области главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой является новым свидетельством «преступной сущности режима» Владимира Зеленского, а все виновные в этом преступлении понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о гибели главного редактора «Народной газеты» Большесолдатского района Юлии Кузнецовой. По его словам, журналистка погибла во время атаки украинского дрона на легковой автомобиль. Также в результате нападения пострадали оператор электронного набора и верстки газеты и сотрудник полиции. Они госпитализированы.

По словам Захаровой, украинские военные «ведут настоящую охоту» за российскими журналистами.

«Хладнокровное убийство [Юлии Кузнецовой] является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ», - констатировала она.

Официальный представитель МИД России также заверила, что «все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание».