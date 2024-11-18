Путин опубликует статью в преддверии визита в Казахстан

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликуют статьи в ведущих СМИ двух стран в преддверии визита российского лидера в центральноазиатскую республику.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на проходящем в ТАСС первом Российско-казахстанском медиафоруме.

"В завершающей стадии находится подготовка визита президента Путина в Казахстан. Мы ждем этого визита, - анонсировал представитель Кремля. - Каждый раз общение на высшем уровне дает новые дополнительные импульсы для развития нашего многопланового сотрудничества". "Президенты накануне визита обменяются статьями в ведущих СМИ Казахстана и России. Сейчас эти статьи готовятся, - рассказал Песков. - Оба главы государства еще раз подтвердят <...> видение характера наших двусторонних отношений". По словам пресс-секретаря российского президента, это особенно важно "в окружающей обстановке, в которой <...> приходится эти отношения беречь и развивать". "Казахстан - большой друг, союзник, партнер нашей страны. И нас связывают общее прошлое, общее настоящее и, не сомневаемся, общее будущее, - отметил Песков. - Настоящее, будущее носят абсолютно взаимовыгодный характер".

По словам представителя Кремля сотрудничество двух стран выстроено на понимании "взаимовыгодного и союзнического взаимосуществования на благо народов" обеих стран.

"Конечно, мы все идем в русле нашего видения, которое формулируется нашими двумя президентами", - заверил Песков.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан состоится 27 ноября. Ранее Путин посещал Казахстан с официальным визитом в ноябре 2023 года. В июле он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.